تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 8-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الجمعة، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، فيما تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 22درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 21درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 23درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 19درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 24درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 25درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 27درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 27درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 28درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 29درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26