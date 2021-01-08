رئيس بلدية إسطنبول: القناة المزمع حفرها ستزيد أزمة الجفاف

قال أكرم إمام اوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، إن معدل الإشغال في السدود انخفض إلى أقل من 20%، وأزمة الأمطار على طاولة النقاش، معلقًا أن قناة إسطنبول المزمع حفرها، ستساهم في ازدياد حجم الجفاف الذي تشهده البلاد.وكان منسوب المياه في سد نيلوفر، أهم السدود التي تلبي احتياجات مدينة بورصة التركية من المياه، انخفض إلى 5% فقط من مساحته، وأثر جفاف السد على سكان المدينة والأراضي الزراعية المجاورة.وقال عضو مجلس إدارة جمعية حماية البيئة والطبيعة التركية، مراد دمير، إن سيد نيلوفر تعرض للجفاف، وفقًا لموقع «سوزجو» التركي.وأوضح: «بلغ معدل إشغال السد من المياه 5 % فقط، بانخفاض نسبته 20 %، بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها الإقليم».كانت بلدية إسطنبول قد دعت المواطنين إلى الاقتصاد في استعمال المياه، في ظل حالة الجفاف التي شهدتها المدينة، مع انخفاض معدل الإشغال في السدود من 26.82 % إلى 24.4 % في آخر 15 يومًا في نوفمبر من العام الماضي.