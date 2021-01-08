مطالبات بالإغلاق الكامل فى جميع أنحاء تركيا بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء تركيا، إذ تم تشخيص 12 ألفًا و171 حالة إصابة جديدة، منهم ألف و370 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.وأعلن قوجة، أن العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في تركيا، بلغ مليونين و296 ألفًا و102 حالة إصابة، وأن عدد الوفيات اليوم بلغ 194 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22 ألفًا و264 حالة.يُذكر أن العاملين بغرفة إسطنبول الطبية، نظموا وقفة صامتة، حدادًا على أرواح 5 من زملائهم توفوا قبل ساعات متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وطالب المشاركون بالإغلاق الكامل لمدة أسبوعين في جميع أنحاء تركيا.