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منوعات

دراسة تشير إلى العلاقة بين ضبط النفس فى الطفولة والنجاح لاحقا فى الحياة

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:05 ص
الطفولة
الطفولة
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توصل فريق دولى من الباحثين إلى وجود صلة بين درجة "ضبط النفس" خلال مرحلة الطفولة وفرص النجاح لاحقا فى الحياة.

ووصف الباحثون، فى ورقتهم البحثية المنشورة فى Proceedings of the National Academy of Sciences كيف ارتبطت بالنتائج لاحقًا في الحياة.

في هذه الدراسة الفريدة، شرع الباحثون في معرفة المزيد عن العلاقة بين ضبط النفس والشيخوخة - على وجه التحديد، أرادوا معرفة مدى نجاح الأطفال الذين يعانون من مشاكل ضبط النفس مع تقدمهم في السن - في هذه الحالة، حتى سن 45.. لمعرفة ذلك، درسوا 1037 طفلًا ولدوا بين عامي 1972 و1973 (في نيوزيلندا) والذين تم تضمينهم في دراسة دنيدن الطولية حيث تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عامًا.. وبذلك، قاموا بإجراء تقييمات ضبط النفس للأطفال من خلال التحدث إلى والديهم ومعلميهم والأطفال أنفسهم. تم تصنيف كل طفل على أساس خصائص مثل الاندفاع أو مدى سهولة شعورهم بالإحباط عند العمل في المشاريع، وما إذا كانوا قد تابعوا مثل هذه المشاريع على الرغم من إحباطهم.

قام الباحثون بإعادة النظر في الأطفال بعد عقود، في سن 45. تمت مقابلة كل منهم واختباره بعدة طرق لمعرفة المزيد حول كيف مرت حياتهم. وجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال الذين لديهم درجة عالية من ضبط النفس لديهم، في المتوسط، أعمارهم أفضل من أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من ضعف ضبط النفس. كما أن لديهم علامات أقل لشيخوخة الدماغ وكانوا بصحة أفضل.

ووجد الباحثون أيضًا أن أداء المجموعة شديدة الضبط الذاتي كان أفضل من الناحيتين المالية والاجتماعية.. وأشاروا أيضًا إلى أن مستوى الذكاء والمكانة الاجتماعية خلال الطفولة لم يحدثا أي فرق - فالأطفال الذين يعانون من مشاكل ضبط النفس، في المتوسط، كانوا أقل نجاحًا في تحقيق أهداف الحياة الموحدة من أولئك الذين أظهروا ضبط النفس عندما كانوا أطفالًا.

ويقترح الباحثون أن التركيز بشكل أكبر على تعليم الأطفال الذين يعانون من مشكلات ضبط النفس لتحسين مهاراتهم في التحكم قد يؤدي إلى نوعية حياة أفضل.

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