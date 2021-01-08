باحثون: بروتين بالقلب يمكن أن يساعد فى الوقاية من الألزهايمر

توصل الباحثون فى جامعة جنوب غرب " تاكساس" الطبية ( UTSW ) إلى أن بروتينا، يتسبب فى إحداث فوضى فى القلب والأعصاب، يمكن أن يمنع تكوين كتل بروتينية سامة مرتبطة بمرض الألزهايمر.ويرى الباحثون الأمريكيون أن النتائج المتوصل إليها، ونشرت مؤخرا فى عدد يناير من مجلة "الكيمياء البيولوجية"، يمكن أن تساهم فى تطوير علاجات جديدة لهذا المرض المدمر لخلايا الدماغ، والذى لا يوجد له حاليا علاجات فعالة حقيقية.. لطالما عرف الباحثون أن اللويحات اللاصقة من بروتين يعرف بإسم " أميلويد - بيتا"، هي السمة المميزة لمرض الألزهايمر وهي سامة لخلايا الدماغ.. في وقت مبكر من منتصف التسعينيات، تم اكتشاف بروتينات أخرى في هذه اللويحات أيضًا.فى هذه الدراسة، أوضح الباحثون أن أحد هذه البروتينات، والمعروف باسم" ترانستريتين" (TTR)، يبدو أنه يلعب دورا وقائيا فى هذا الصدد.وقالت الدكتورة "لورينا سالينزيز"، أستاذ مساعد الفيزياء الحيوية فى "مركز الألزهايمر والأمراض العصبية التنكسية"، التابع لجامعة جنوب غرب " تاكساس" الطبية ( UTSW ):" عندما تم تعديل الفئران المصابة بمرض الألزهايمر وراثيا لإنتاج المزيد من بروتين " ترانستريتين" (TTR) كانت أبطأ في تطوير حالة تشبه مرض الألزهايمر. وبالمثل، عندما جعلوا هذا البروتين أقل، طوروا الحالة بشكل أسرع.وأضافت" سالينزيز": "في الأشخاص والحيوانات الأصحاء، يساعد بروتين " ترانستريتين" ( TTR ) على نقل هرمون الغدة الدرقية ومشتق فيتامين" أ الريتينول" إلى حيث يحتاجون إليه في الجسم.. بالنسبة لهذه الوظيفة، يشكل بروتين " ترانستريتين" ( TTR ) شكل رباعي الشكل.. مع ذلك، عندما تنفصل إلى جزيئاته تسمى " مونو مرات" ( أى واحد )، يمكن لهذه القطع الفردية أن تعمل مثل لوائح " أميلويد - بيتا "، لتشكل أليافًا لزجة تتحد معًا في كتل سامة في القلب والأعصاب لتسبب المرض النادر.. في هذه الحالة، يتراكم بروتين الأميلويد في الأعضاء ويتداخل مع وظائفها.وتساءلت " سالينزيز"، عما إذا كانت هناك صلة بين الأدوار المنفصلة لـبروتين " ترانستريتين" ( TTR ) في كل من الوقاية والتسبب في الأمراض المرتبطة بالأميلويد.. وأكدت، بقولها:" يبدو الأمر وكأنه مصادفة أن بروتين " ترانستريتين " ( TTR ) كانت لها وظائف متعارضة، وكيف يمكن أن يكون وقائيًا وضارًا ؟".