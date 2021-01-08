رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مثقفون يدينون ما وصفوه بـ«نفاق الشرطة» الأمريكية

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:59 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
أ ش أ
طباعة
أدان عدد من المثقفين والفنانين الأمريكيين، فى مقدمتهم، "دريد سكوت"، و"جلين ليجيون"، ما وصفوه بالتناقض الصارخ فى كيفية تعامل الشرطة الأمريكية فى إنفاذ القانون على الغوغاء، بالمقارنة بالتعامل العنيف مع أعضاء حركة "Black Lives Matter"، وهى حركة ناشئة فى المجتمع الأمريكى الأفريقى تهدف إلى التخلص من العنف ضد السود.

وفي الدقائق والساعات التي أعقبت اقتحام حشد مؤيد للرئيس الأمريكى المنتهى ولايته، "دونالد ترامب"، لمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن الليلة الماضية، توجهت شخصيات فنية بارزة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم واستيائهم من المشاهد بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تظهر الشرطة وهي تفتح الحواجز أمام المشاغبين وتلتقط صور سيلفي. مع الجناة.

ووفقا لصحيفة "الفن"، المعنية بشئون الحركة الفنية والثقافية فى أمريكا وأوروبا، فإن بعض المعلقين قارنوا بين التناقض في رد فعل سلطات إنفاذ القانون على اقتحام الغوغاء لمبنى الكابيتول والعنف المفرط الذى انتهجته الشرطة الأمريكية مع أعضاء حركة "Black Lives Matter" فى العاصمة واشنطن العام الماضى.

ولخص الرسام الأمريكى"دريد سكوت" انفعالاته ومشاعره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الأشخاص فى العاصمة الذين يحتجون على إعدام قوات الشرطة ل"جورج فلويد" ( مواطن أمريكى من أصل إفريقى، توفى جراء التعامل العنيف والضرب المبرح لقوات الشرطة الأمريكية عند إعتقاله، وذلك فى مدينة " منيابلوس" فى ولاية "مينيسوتا " الأمريكية فى 25 مايو 2020) يتعرضون للضرب.. لكن، عند اقتحام الفاشيين لمبنى الكابيتول الأمريكى خلال محاولة إنقلابية يقابلون بالترحاب ".

وأشار عدد آخر من الفنانين الأمريكيين إلى ما وصفوه بنفاق الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" عندما يتعلق الأمر بالمتظاهرين الذين تعرضوا لحياة السود، والذين وصفهم الرئيس المنتهية ولايته بأنهم "فوضويون، ومثيرون، ومشاغبون، ولصوص، وحارقون للأعلام".

وشاركت أيضا الرسامة والمصورة "مارلين مينتر"، التى تتخذ من مدينة نيويورك" مقرا لها، الصورة على حسابها الشخصى على موقع التواصل "تويتر"، مصحوبا بتعليق: "هذه الحثالة جالسة فى مكتب"بيلوتشى"، مثيرو الشغب يرتدون قبعة "ترامب"المزركشة.. فيما طرح آخرون تحت أقدامهم لوحة "جون ترميل"التى نفذت عام 1826، فى القاعة المستديرة لمبنى "الكابيتول".. وفى المقابل، قال الفنان الأمريكي "جلين ليجون "، كاتب العمود في صحيفة " نيويورك تايمز": "قبل أن يسمح ترامب لنفسه بالطرد من المعبد، سوف يسقطه". وأضاف ليجون: "إذا اقتحم السود العاصمة، فسنراهم يخرجون في أكياس الجثث."

موضوعات متعلقة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا قد تمنع تفاقم المرض

دراسة تشير إلى العلاقة بين ضبط النفس فى الطفولة والنجاح لاحقا فى الحياة

ترتيب ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبى العالم

إغلاق قصردوجى ومتاحف مدينة البندقية حتى إبريل يثير حربا ثقافية فى إيطاليا

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات