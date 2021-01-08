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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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إقالة مسئول بـ«الخارجية» الأمريكية دعا إلى رحيل ترامب
الجمعة 08/يناير/2021 - 06:17 ص
وكالات
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