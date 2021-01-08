بومبيو يرفض تشبيه الولايات المتحدة بـ جمهورية الموز

ردّ وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو على "العديد من الأشخاص" الذين شبّهوا الولايات المتحدة بجمهوريّة الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بعد اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن للضغط على المشرّعين.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال بومبيو المقرّب من ترامب، "هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديموقراطيّة في أميركا"، في وقت قدّمت وزيرتان استقالتهما من إدارة ترامب ردا على أحداث الكابيتول.واضاف بومبيو "في جمهوريّة الموز، العنف الشعبي يُحدّد (كيفية) ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتّى يتمكّن ممثّلو الشعب من ممارسة السلطة".وأثارت مقاطع فيديو وصور لمؤيدين لترامب يتنقّلون بحرية في قاعات الكونجرس بعد دخولها بالقوة احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، تنديدا وغضبا في جميع أنحاء العالم.وقال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن الاربعاء إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز -- وليس في جمهوريتنا الديموقراطية".وأصبحت وزيرة التعليم الأميركيّة بيتسي ديفوس الخميس ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول.وقبل ساعات، أعلنت وزيرة النقل الأميركيّة إيلين تشاو استقالتها من منصبها.