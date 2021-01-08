استقالة وزيرة ثانية فى إدارة ترامب ردًا على اقتحام الكابيتول

أصبحت وزيرة التعليم الأمريكيّة بيتسي ديفوس ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت الوزيرة في رسالة وجّهتها إلى ترامب وتلقّى عدد من وسائل الإعلام الأمريكيّة نسخة منها "لا يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحوّل بالنسبة إليّ".وكانت ديفوس المليارديرة والوزيرة المثيرة للجدل تشغل منصبها منذ بداية ولاية ترامب.