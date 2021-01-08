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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتعهد بمحاسبة المتورطين فى الهجوم على الكونجرس

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:40 ص
ترامب
ترامب
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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاسبة من تورط في أعمال العنف خلال أحداث الهجوم على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، كما أعلن التزامه بنقل "سلس" للسلطة وتنصيب الإدارة الجديدة في 20 يناير الجاري.

وقال ترامب - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن من تورطوا في أعمال العنف بمبنى الكونجرس دنسوا مقعد الديمقراطية، ولا يمثلون بلدنا وسيدفعون الثمن.. إن أمريكا أمة قانون ونظام لابد أن تكون كذلك".

وأضاف: على غرار كل الأمريكيين أشعر بغضب من العنف وانعدام سيادة القانون والفوضى.
وأكد ترامب "لقد نشرت فورا الحرس الوطني وقوى إنفاذ القانون الاتحاية لتأمين المبنى ودحر المتسللين".

وأردف: هذه لحظة للتعافي والتصالح، وقد كان 2020 عاما مليئا بالتحديات لسكان الولايات المتحدة.. هزيمة الجائحة وإعادة بناء أعظم اقتصاد على وجه الأرض يتطلبان العمل سويا".

وشدد ترامب على أن حملته سلكت "كل الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات"، مضيفا أن "هدفه الوحيد كان التأكد من نزاهة الانتخابات".

وأشار إلى أنه سيواصل "الدعوة إلى إصلاح قوانين الانتخابات للتأكد من هوية وشرعية الناخبين وضمان الثقة". وقال - مخاطبا أنصاره - "أعلم أنكم محبطون لكن رحلتنا الرائعة قد بدأت للتو".

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