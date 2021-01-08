السناتور الجمهورية كيلى لوفلر تقرّ بخسارتها فى جورجيا

أقرّت السناتور الجمهوريّة كيلي لوفلر، الخميس، بخسارتها في الانتخابات الفرعيّة التي جرت في ولاية جورجيا، في هزيمة أتاحت للديمقراطيّين السيطرة على مجلس الشيوخ اعتبارًا من 20 يناير.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت سيّدة الأعمال "لقد اتّصلتُ بالقسّ (رافايل) وارنوك لتهنئته ولأتمنّى له حظًّا موفّقًا في خدمة هذه الولاية العظيمة" الواقعة في جنوب الولايات المتحدة والتي لطالما كانت محافظة.ويعكس تصريح لوفلر تغييرًا واضحًا في اللهجة، فهي كانت اعتبرت خلال حملتها الانتخابيّة أنّ منافسها الديموقراطي وارنوك "تقدّمي متطرّف" يُهدّد القيم الأميركيّة.وكانت لوفلر التي ما زالت تشغل منصبها، تعتزم الأربعاء الاعتراض على مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في 3 نوفمبر.لكن بعد أعمال العنف التي ارتكبها الأربعاء في الكابيتول مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، غيّرت لوفلر رأيها، قائلةً إنّها لا تستطيع الاعتراض بعد هذه الأحداث وأن يبقى "ضميرها مرتاحًا".وأعلن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي رافايل وارنوك ليل الثلاثاء-الأربعاء فوزه على لوفلر.