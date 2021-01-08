ترامب يدعو إلى المصالحة وتضميد الجراح

أكّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنّه يريد انتقالًا "سلسًا" للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن، داعيًا إلى "المصالحة وتضميد الجراح" بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول الأربعاء وعاثوا فيه خرابًا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال ترامب إنّ "إدارة جديدة ستُنصّب في 20 يناير. تركيزي الآن ينصبّ على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة. هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة".