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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يقيل مسؤولا بوزارة الخارجية دعا إلى رحيل ترامب

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:39 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال مسؤول أمريكي مطلع إن البيت الأبيض أقال مستشارا بوزارة الخارجية مختصا بالشأن الإيراني بعدما عبر في تغريدة على "تويتر" عن غضبه إزاء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس، وقال إن ترامب "ينبغي أن يرحل".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جابرييل نورونا مستشار خاص لمجموعة العمل المعنية بإيران، التي تدير سياسة وزارة الخارجية تجاه طهران وتخضع مباشرة لوزير الخارجية مايك بومبيو.

واتهم نورونا الرئيس في تغريدة مساء يوم الأربعاء بتحريض الحشد الغاضب، وقال إنه لم يعد مؤهلا للمنصب، في انتقاد علني نادر للرئيس من جانب مسؤول بالإدارة.

وقال نورونا: "حرض الرئيس ترامب غوغاء متمردين هاجموا مبنى الكونجرس اليوم. لا يزال ينتهز كل فرصة لتعطيل الانتقال السلمي للسلطة. تلك الأفعال تهدد ديمقراطيتنا وجمهوريتنا. ترامب غير مؤهل على الإطلاق للبقاء في المنصب، وينبغي أن يرحل".

وقال المسؤول إن البيت الأبيض أخطر نورونا يوم الخميس بإقالته ولم يتسن الحصول على تعليق من نورونا. وامتنعت وزارة الخارجية والبيت الأبيض عن التعليق.

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