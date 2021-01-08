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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: الصين تحض الولايات المتحدة على وقف استفزازاتها المجنونة

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:36 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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توعّدت الصين الولايات المتّحدة بتدفيعها "ثمنًا باهظًا" إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتّحدة كيلي كرافت إلى تايوان في الأيّام المقبلة كما كانت أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بيان صادر عن البعثة الصينيّة لدى الأمم المتّحدة إنّ "الولايات المتّحدة ستدفع ثمن باهظًا جراء عملها السيّئ"، مضيفًا أن "الصين تحضّ الولايات المتّحدة على وقف استفزازاتها المجنونة، والتوقّف عن وضع صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينيّة-الأميركيّة والتعاون بين البلدين في الأمم المتّحدة".

وأشار بيان البعثة الصينيّة إلى أنّ بكين "تُعارض بشدّة" هذه الزيارة وتُطالب واشنطن "بالتوقّف عن المضيّ قدمًا في المسار الخطأ"، مشدّدًا على أنّ الصين واحدة وتايوان ليست سوى مقاطعة منها.

ولم يُحدّد بعد تاريخ الزيارة المقرّرة لكرافت إلى تايوان. وكانت وكالة شينخوا الرسميّة الصينيّة انتقدت في بيان سابق مخطّط السفيرة الأميركيّة لزيارة تايوان في الأيّام المقبلة، معتبرةً أنّ هذه الزيارة تنتهك سيادة الصين.

وعلى الرّغم من معارضة بكين، أرسلت إدارة ترامب مسؤولين إلى تايوان العام الماضي، وسط خلافات محتدمة بين الولايات المتّحدة والصين في مجالات التجارة والأمن والتعاون حقوق الانسان.

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