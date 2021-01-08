أمين الفتوى: من مات بـ«كورونا» شهيد (فيديو)

أجاب الدكتور عبدالسلام عبدالمنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول الشهادة ومفهومها، وقال: "إن من رحمة المولى عزوجل - بعبادة أن جعل من أمة رسول الله صل الله عليه وسلم يأخذون حكم الشهداء دون أن يقاتلوا، مستشهدا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:" قال: «مَا تَعُدُّونَ الشّهيدَ فِيكُم؟» قالوا: يا رسول الله من قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إن شُهَدَاءَ أمتي إذًا لَقَلِيلٌ»، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «مَنْ قُتِلَ فيِ سَبيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَن مَاتَ في البَطنِ فَهُو شَهِيدٌ».واستشهد خلال مقطع فيديو له، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ"، مضيفا أن من مات بفيروس كورونا يدخل في حكم من مات بالطاعون.وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشهادة فضل من الله على عبادة، ولا راد لفضل الله سبحانه وتعالى، موضحا أن من أنواع الشهادة هو شهيد الأخرة، فهو من مات بسبب معين من مجموعة الأسباب التي ذكرت في الحديث الشريف ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة.كان الشيخ مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، قال في تصريحات له، إن الموت إذا جاء لشخص سليم أو أكثر وعملوا حادث وتوفى على أثر تلك الحادثة فهم شهداء، ما لم يكونوا هم السبب فى انتحارهم ومخالفة قواعد المرور، إنما الوفاة عن طريق كارثة أرضية أو وباء يصيب البشرية فى وقت واحد لا تكون شهادة أبدا بقراءات القرآن الكريم كله، وإنما وباء وانتقام وأسوأ ميتة، فكأنهم قوم لوط، أو كأنهم قوم نوح الذين أغرقهم الله، ويجب أن نتوب إلى الله توبة نصوحة.