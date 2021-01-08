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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: ترامب شنّ هجومًا لا هوادة فيه على المؤسسات الديموقراطية

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:57 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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اتّهم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن دونالد ترامب بشنّ "هجوم لا هوادة فيه على المؤسسات الديموقراطية" بعدما اقتحم مناصرون للرئيس المنتهية ولايته مبنى الكابيتول الأربعاء وزرعوا فيه الفوضى والرعب وعاثوا فيه خرابًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس بريس" قال بايدن في خطاب من معقله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير إنّ "يوم أمس كان في نظري أحد أحلك الأيام في تاريخنا"، واصفًا من شارك في أعمال الشغب التي حصلت في الكابيتول بأنهم "إرهابيون".

وأكّد الرئيس المقبل الذي سيتسلّم مهامه الرئاسية بعد 13 يومًا أنّه مقتنع بأنّ الشرطة كانت لتتعامل مع المتظاهرين المناهضين للعنصرية "بشكل مختلف تمامًا" عن الطريقة التي تعاملت بها مع أنصار ترامب.

وقال "كانوا ليُعامَلوا بشكلٍ مختلف تمامًا عن الحشد الفاسد الذي اجتاح مبنى الكابيتول".

من ناحية أخرى، لم يتطرّق بايدن إلى الأصوات التي تعالت الخميس للمطالبة بتنحية ترامب.

وردًّا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال أندرو بيتس المتحدّث باسم بايدن إنّ "الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة هاريس يركّزان على واجبهما ألا وهو التحضير لتولّي مهامهما في 20 يناير، ويتركان لكلٍّ من نائب الرئيس بنس والحكومة والكونغرس مسؤولية اتخاذ أي إجراء إذا ما اعتبروه ضروريًا".

والخميس تعالت الأصوات المطالبة بتنحية ترامب قبل أقلّ من أسبوعين من انتهاء ولايته.

ودعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر، نائب الرئيس مايك بنس إلى تنحية ترامب لأنه "حرّض" أنصاره على اقتحام الكابيتول.

بدورها، طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بنس والحكومة بأن يعمدا "في الحال" إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة بأن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وأضافت رئيسة مجلس النواب أنّها تأمل بالحصول على ردّ من بنس على طلبها هذا "اليوم".

وحذّرت بيلوسي من أنّه إذا لم يُنحَّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونجرس مستعدّ لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانيًا.

وصادق بنس فجر أمام مجلسي الكونغرس على انتخاب بايدن رئيسًا خلال جلسة كان يفترض أن تكون شكلية لكنّها شهدت أعمال عنف اهتزت لها أميركا والعالم عندما اقتحم أنصار لترامب مبنى الكابيتول وعاثوا فيه خرابًا وزرعوا الرعب فيه وتسبّبوا بتعطيل الجلسة.

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