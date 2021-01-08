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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة قائد شرطة الكابيتول على خلفية اقتحام الكونجرس

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:29 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قائد شرطة الكابيتول ستيفن سوند، سيترك منصبه على خلفية تعرض مقر الكونجرس للاقتحام على أيدي مئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن شخص مطلع على قرار سوند أن استقالة قائد شرطة الكابيتول تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 يناير، مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد دعوة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لسوند إلى ترك منصبه اليوم.

وفي وقت سابق، دافع سوند، وهو ضابط سابق في شرطة واشنطن، عن طريقة تعامل شرطة الكابيتول مع حادث اقتحام المبنى، مشددا على أن ضباطه تصدوا بشجاعة بالغة لآلاف المشاغبين الذين اعتدوا عليهم بأنابيب معدنية ومواد كيميائية وأدوات أخرى.

وقال سوند إن ما حصل أمس يمثل حادثة غير مسبوقة خلال خدمته المستمرة لـ30 عاما في أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن، مؤكدا أن تلك الأحداث "لم تكن مظاهرة احتجاجية بل أعمال شغب".

وتابع: "تصرفات ضباط شرطة الكابيتول كانت بطولية، نظرا لصعوبة الوضع الذي واجهوه".

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