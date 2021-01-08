جنرال إثيوبى يقر بدخول قوات إريترية لإقليم تيجراى دون دعوة

أكدت وكالة "رويترز"ان جنرال في الجيش الإثيوبي أقر دخول قوات إريترية دون دعوة لإقليم تيجراي خلال العملية العسكرية التي نفذتها حكومة أديس أبابا هناك في نوفمبر الماضي.وذكرت وكالة "رويترز" أن هناك مقطع فيديو الذي جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جانبا من كلمة الجنرال بيلاي سيوم خلال اجتماع عقد في مركز تيجراي مدينة مقلي أواخر ديسمبر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تتمكن من التحقق من صحتة التسجيل.ونقلت الوكالة عن الجنرال قوله في التسجيل: "دخلت قوات لم نرد دخولها. هل نحن من دعاهم؟ لا.. دخلوا من تلقاء أنفسهم ويجب توضيح ذلك".ورفض كل من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس فريق الطوارئ في عملية تيجراي ومتحدث باسم الجيش وكذلك وزير الإعلام الإريتري يماني مسقل التعليق على الموضوع.ووقعت إثيوبيا وإريتريا عام 2018 اتفاق سلام أنهى أعمالا قتالية استمرت لعقدين.ونفى كلا البلدين مشاركة قوات إريترية في الصراع ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تجراي" التي أطلقت حكومة أديس أبابا حملة عسكرية ضدها في نوفمبر توجت باستعادتها السيطرة على الإقليم المتمرد.