شركة برازيلية: إنتاج لقاح سبوتنيك 7 الروسى

أعلنت شركة "Uniao Quimica" البرازيلية للأدوية أن عماية إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في البرازيل قد تبدأ "خلال الأيام القريبة".وقالت الشركة، في بيان لوكالة "تاس": "بعد وصول المواد من روسيا يوم أمس ستبدأ Uniao Quimica إنتاج اللقاح في الأيام القريبة في إطار الاتفاقات حول نقل التكنولوجيا مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي".وذكرت الشركة أن ممثلين عنها سيصلون إلى موسكو لإجراء مفاوضات مع الصندوق الروسي اعتبارا من 11 يناير بشأن إمداد البرازيل بـ"كميات كبيرة" من اللقاح.وأوضحت "Uniao Quimica" أنها تخطط لتوجيه "طلب عاجل" إلى الطرف الروسي "لأن سير الجائحة يتطلب من الجميع التحرك بشكل سريع جدا".وتقدمت "Uniao Quimica"، شريكة صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم 30 ديسمبر بطلب للحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد فيروس كورونا في البرازيل.