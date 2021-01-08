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عالم

الزبيدى: استعادة دولتنا أولوية لن نتراجع عنها

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:06 ص
عيدروس الزبيدي
عيدروس الزبيدي
وكالات
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أكد رئيس المجلس الانتقالي في اليمن، عيدروس الزبيدي، مضي المجلس قدما في هدفه "باستعادة دولة الجنوب بحدود ما قبل عام 1990"، لافتا إلى أن "حل الدولتين هو الأمثل للعالم والإقليم".

وقال الزبيدي في حديث مع قناة "سكاي نيوز" العربية: "لا حل إلا بالدولتين، ومن دون ذلك لن يتحقق الاستقرار في المنطقة.. لا سلام بدون الجنوب".

وشدد الزبيدي على أنه "لن يتوانى عن السير نحو استقلال دولة الجنوب"، مبينا أن "هذه أولوية مباشرة للمجلس ولن نتخلى عنها ونطالب المجتمع الدولي بالاعتراف ورفع علمنا في الأمم المتحدة".

وعلّق رئيس المجلس الانتقالي على الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي، وقال إن "الهجوم كان من قبل ميليشيات الحوثي، وسنواجه الإرهاب والحوثي ونحمي الجنوب وشعبه منهما".

وجدد الزبيدي التأكيد على أن المجلس الانتقالي سيظل حليفا استراتيجيا لدول التحالف العربي، داعيا التحالف إلى "إعادة منظومة الدفاع الجوي الباتريوت إلى عدن، لتوفير الأمن الكامل للمدينة".

وعن حكومة المناصفة، قال الزبيدي إنها أحد عوامل الأمن والاستقرار في المرحلة الحالية، وتابع: "الحكومة أصبحت حكومة تمثل كل أطياف الشعب ونعول عليها في خدمة الشعب والتحديات الأمنية ستستمر ولا زالت معركتنا مع الحوثي مستمرة".

وأضاف أن القوات الجنوبية على استعداد تام لتأمين حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال في سبيل أداء مهامها وتقديم الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة.

كما دعا رئيس الانتقالي الجنوبي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى إشراك وفد تفاوضي في مشاورات السلام اليمنية الشاملة، مشددا أنه "لن يكون هناك حل نهائي وشامل للقضية اليمنية، دون مشاركتنا، ولن تتم أي عملية سياسية إلا بمشاركة أبناء الجنوب".

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