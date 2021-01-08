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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ترامب يدين أعمال العنف فى الكابيتول

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:39 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يدينان "بأشدّ العبارات الممكنة" أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول، الأربعاء، حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري مقرّ الكونجرس وعاثوا فيه خرابًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت كيلي ماكيناني في خطاب مقتضب للغاية: "أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروّعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأمريكية"، مشدّدة على أنّ "الرئيس وإدارته يدينانها بأشدّ العبارات الممكنة".

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