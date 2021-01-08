ترامب يدين أعمال العنف فى الكابيتول

أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يدينان "بأشدّ العبارات الممكنة" أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول، الأربعاء، حين اقتحم أنصار للملياردير الجمهوري مقرّ الكونجرس وعاثوا فيه خرابًا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت كيلي ماكيناني في خطاب مقتضب للغاية: "أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروّعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأمريكية"، مشدّدة على أنّ "الرئيس وإدارته يدينانها بأشدّ العبارات الممكنة".