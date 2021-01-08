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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الخارجية اليمنى لجريفيث: الحكومة لن تدخر جهدا لتحقيق السلام

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:38 ص
أحمد عوض بن مبارك
أحمد عوض بن مبارك
وكالات
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استقبل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفت، الذي وصل إلى مطار عدن الدولي، اليوم الخميس، في زيارة رسمية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" عبر بن مبارك، عن تقديره للتضامن الذي أبدته الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية جراء استهدف مطار عدن، الذي تزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إلى المطار، وأدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأكد الوزير اليمني أن "الحكومة ستعمل بكل إصرار وعزيمة للمضي قدما في برنامجها الوطني الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني لتدعيم الأمن والاستقرار وتحسين سبل حياتهم المعيشية"، وقفا لوكالة "سبأ".

وجدد الوزير بن مبارك، تأكيد "استمرار الحكومة في شراكتها الفاعلة لعملية جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وأنها لن تدخر جهدا لخدمة السلام الواقعي والحقيقي الذي يعالج جذور المشكلة وينهي الانقلاب والحرب ويؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين للعيش بكرامة وسلام".

من جانبه، جدد المبعوث الأممي، تعازيه وإدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة السياسية أثناء وصولها إلى عدن.

وأكد أن "استهداف الحكومة يهدف إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي".

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