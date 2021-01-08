انعدام الرؤية على الطريق الإقليمى بالمنوفية (صور)

شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وطريق "مصر - إسكندرية" الزراعي، وكافة الطرق الداخلية شبورة مائية كثيفة، ما أدى إلى انعدام مستوى الرؤية على طرق المحافظة وفي العديد من الشوارع الرئيسية في مراكز المحافظة المختلفة.وتسببت الشبورة في إرباك حركة المرور على كافة الطرق بالمحافظة، وكذلك معظم الطرق الداخلية بالمحافظة، مما اضطر قائدي السيارات للتوقف على جانب الطرق لتجنب عدم الرؤية التي سيطرت على الطرق بسبب الشبورة، وتهدئة حركة سير السيارات.وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون فى الصباح الباكر، تصل حد الضباب، خاصة بالقرب من المزروعات والمسطحات المائية، وطالبت الهيئة المسافرون ومستخدمي الطرق السريعة توخي الحذر.ومن جانبها ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة على مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم.