اشتيه يبحث مع القنصل البريطانى العام آخر المستجدات السياسية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في مكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، آخر التطورات والمستجدات السياسية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جدد اشتيه التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية "بالانفتاح على أي مسار سياسي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية"، داعيا بريطانيا إلى الانخراط سياسيا أكثر في هذا السياق عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.وتابع اشتيه: "نريد الحفاظ على حل الدولتين بالشراكة مع أوروبا والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، والتعلم من دروس الماضي بالخروج من الاحتكار الأمريكي للعملية السياسية إلى مؤتمر دولي تكون فيه الوساطة متعددة من خلال الرباعية الدولية بالإضافة إلى قوى أخرى".