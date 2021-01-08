الجزائر: ننتظر «الحياد» من واشنطن لإحراز تقدم فى قضايا السلام

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية "الحياد الذي تقتضيه التحديات الراهنة" لإحراز تقدم في قضايا السلام.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، جاء تصريح بوقدوم خلال استقباله مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شنكر.وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، "خاصة الوضع السائد في الصحراء الغربية ومالي وليبيا، وكذا منطقة الساحل والشرق الأوسط".وكان بوقدوم أكد أن اللقاء بين الجانبين "كان فرصة لإجراء تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات المتحدة على الصعيدين الدولي والإقليمي في إطار الشرعية الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة".