خطف طفلا للكشف عليه.. طبيب يحكي موقفا بطوليا لشاب بكفر الشيخ

قال الدكتور أحمد شرابي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ العام، أنه قد تعرض لأحد المواقف البطولية المفاجئة داخل عيادته الخاصة من أحد الشباب المجهولين وهو يحمل علي كتفه طفلا مريضا من أجل توقيع الكشف الطبي عليه، وكانت المفاجأة أن هذا الشاب قد خطف الطفل من والدته عندما رآها تصرخ في الشارع لإنقاذ طفلها المريض فخطفه منها وجاء به حتى أقوم بعلاجه.ويروي الطبيب كواليس ما حدث قائلا: "وأنا في العيادة فجأة سمعت صوت عالي بيقول: الولد ده بيموت دخل لي غرفة الكشف بسرعة وهوا بيجري وشايل طفل مغمي عليه، كشفت عليه لقيته كان عنده تشنجات وحرارة ما بعد التشنجات، فسألته سنه اد ايه؟ قالي معرفش!.. طب اسمه ايه؟ قالي ما اعرفش!، قلتله متعرفش ازاي يعني؟ قالي أنا ما أعرفوش، أنا كنت ماشي لقيت واحدة بتصوت في الشارع وبتقول ابني بيموت فخطفته منها وطلعت بيه جري علي هنا إنما أنا ما اعرفهمش".وتابع الطبيب علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد قليل جاءت أمه ودخلت عليا وعينيها بتبص علي ابنها وبتبصلي وكل علامات الرعب في وجهها، طمنتها أنه كويس متقلقش قعدت علي الأرض وقعدت تعيط بكل حرقه وهيا بتقول يا رب أنا محيلتيش غيره، طمنتها علي الولد وشرحتلها العلاج هيتم ازاي بالتفصيل، وأثناء الكلام لقيت الشاب بيديها كيس أسود وبيقول لها الكيس ده وقع منك وسابنا ومشي، ووجدت والدة الطفل تنظر في الكيس وبتقول ده سابلي فلوس وطلعت تجري ورا الشاب وتنادي عليه ترجع له الفلوس والشاب موقفش ومشي بسرعة، ولقيت الأم بتقولي أنا زعلانة علشان الشاب ده شكله غلبان هوا كمان زينا والفلوس اللي سابهالي دي شكلها يوميته اللي طالع عينه بيها زينا".ووجه الطبيب رسالة لهذا الشاب قائلا: "يارب تكون شايف البوست ده وانت والله شرفتني النهاردة، ودخلتك دي عليا بالولد ده هتفضل محفورة في ذهني وهاحكي لابني اللي انت عملته وهافرجه على صورتك وانت بتجري بولد انت متعرفوش علشان تلحقه وهعلمه أنه يقلدك أنا والله أتشرفت بيك".