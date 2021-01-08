ننشر الشروط والأوراق المطلوبة للمعلمين الراغبين فى التقدم للإعارات الخارجية

نقدم للمعلمين الراغبين للإعارة الخارجية، الشروط والأوراق المطلوبة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الإعارات للعام الدراسي 2020 2021.وأعلنت الوزارة، على الراغبين في التقدم للإعارة التوجه إلى إدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية للحصول على الإستمارة ومعرفة الأوراق المطلوبة، حتى 27 فبراير المقبل.وحددت شروط التقدم للإعارة لعام 2020 2021، كالآتي:- أن يكون مقيدًا على درجة مالية بالوزارة.- قضاء 36 شهرا في العمل بالتربية والتعليم و24 شهر للمنقول بذات المحافظة المتقدم منها، والمنتدب يقدم للجهة الأصلية وليس المنتدب إليها.- السن لا يزيد عن 50 عاما للمعلمين، ولا يزيد عن 56 عاما للوظائف الإشرافية.وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 20202021 الآتي:- صورة من قرار التعين.- صورة من من تغيير المسمى الوظيفي في حالة التغيير.- صحيفة الأحول الإلكترونية.- يقدم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها.- صورة طبق الأصل من المؤهل.- صورة جواز سفر حديثة (مع مطاقة الوظيفة ببطاقة التقدم).- صورة بطاقة الرقم القومي.- 2 صورة مهن تعليمية.- صورة مهن طبية.- إقرار من المدرسة بالعمل.- موافقة كتابية صريحة من الزوج معتمدة من جهة رسمية على سفرها بمفردها ودون أطفالها.- شهادة طبية للسفر للخارج.- تقارير آخر عامين.- تسديد مبلغ 30 جنيها، وتسجيل أكثر من رقم تليفون.- يرفق بالطلب بيان بالعجز والزيادة في مادة التخصص.- إحالة الأوراق إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، لإلحاقهم بدوره تدريبية والتأكد من صلاحياتهم لتمثيل الوزارة