«حميات منوف»: لا صحة لوجود نقص فى الأكسجين بالمستشفى

نفى مصدر مسئول بمستشفى حميات منوف، ما أثير من أخبار عن وجود نقص في الأكسجين بالمستشفى، مما تسبب في وفاة عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل والفزع بين أبناء مركز منوف والقرى المحيطة.وكشف المصدر، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن المستشفى تم إمداده بشكل سريع بسيارة الأكسجين التي تأخرت في الطريق، مؤكدا أنه تم نقل أسطوانات الأكسجين الموجودة في المستشفى للطوارئ وتوصيلها بمضخة الأكسجين لمنع حدوث مشكلة.كما أكد المصدر أن الحالات المصابة والعناية المركزة لم تتأثر نهائيا بما حدث، حيث تم حل المشكلة في أسرع وقت بعد وصول السيارة.وشدد المصدر على أنه لم تحدث أي وفاة داخل المستشفى نتيجة نقص الأكسجين، موضحا أن 4 حالات توفوا، اليوم، حالتان وصلتا المستشفى في حالة خطيرة أحدهما الأكسجين وصل إلى 27%، والأخرى كانت مصابة بجلطة في المخ، وتوفيا أثناء عمل الإسعافات الأولية لهما.وتابع، أن المتوفيين الآخرين كانا في العناية المركزة ومصابان بجلطة في القلب، بجانب الإصابة بفيروس كورونا، وحالتهما كانت خطيرة، وتوفيا قبل شائعة نقص الأكسجين في المستشفى، مؤكدا أن الأطقم الطبية لا تتأخر عن خدمة المصابين وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.