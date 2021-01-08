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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة اللبنانية: 869 محضر مخالفة لحالة الإغلاق العام لمنع تفشى كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:31 ص
الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية
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أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أن المحاضر التي حُررت عن مخالفات لقرار الحكومة بالإغلاق العام للبلاد لوقف تفشي وباء كورونا، بلغت حتى اليوم 869 محضرا.

وشملت المحاضر المحررة مخالفة القرارات والضوابط الصادرة في إطار الإغلاق العام، ومن بينها خرق منع التجول الذي يبدأ اعتبارًا من الـ6 مساء وحتى الـ5 فجرا، وقيام مؤسسات وأنشطة تجارية بفتح أبوابها والتعامل مع جمهور المواطنين على الرغم من وجوب التزامها بالإغلاق.

كما تضمنت محاضر المخالفات عدم الالتزام بتدبير تقييد حركة المركبات والذي يحدد أياما لسير المركبات ذات اللوحات التي تنتهي أرقامها برقم فردي وأياما أخرى لسير المركبات ذات اللوحات بأرقام مزدوجة، إلى جانب عدم ارتداء الأفراد للكمامات، وعدم التزام أنشطة تجارية مستثناة من الإغلاق بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية وفي مقدمها منع الاكتظاظ والحفاظ على مسافات آمنة.

على صعيد متصل، أقامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش اللبناني حواجز وارتكازات أمنية على الطرق والشوارع الرئيسية، فضلًا عن تسيير دوريات أمنية، لضبط المخالفات لحالة الإغلاق العام ومنع التجول.

وبدا واضحًا أن هناك نسبة التزام كبيرة بمواعيد إقفال المؤسسات والأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل ضمن إطار حالة الإغلاق العام، وكذلك لقرار منع التجول، حيث خلت شوارع معظم المناطق اللبنانية من حركة السيارات والمركبات بصورة شبه كاملة التزاما بمواقيت منع التجول.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الإغلاق العام الكامل في كافة أنحاء البلاد ابتداء من اليوم وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.

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