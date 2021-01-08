نانسى بيلوسى تتهم ترامب بتحريض أنصاره على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة

اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب بتحريض أنصاره على "تمرد مسلح" ضد الولايات المتحدة.وأضافت بيلوسي، في خطاب بالعاصمة واشنطن، أن الرئيس ترامب ارتكب "اعتداءً لا يوصف على أمتنا وشعبنا".ودعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي ترامب إلى إقالة الأخير باستخدام التعديل 25 من الدستور.وقالت بيلوسي إنه إن لم يفعل نائب الرئيس ذلك فإن الكونجرس ربما يفعل هذا الأمر.