رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: الأمن يضبط منتميا إلى حزب الله الشيعى

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:28 ص
الأمن المغربي
الأمن المغربي
أ ش أ
طباعة
ضبطت سلطات الأمن المغربي مواطنا لبنانيا ينتمي لحزب الله الشيعي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال واستعمال هويات الغير وحيازة بطاقات شخصية( هوية) وجوازات سفر مثبت سرقتها من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.

وقال بيان لسلطات الأمن المغربى، إن المعلومات الأولية للتحريات، أفادت بأن المواطن اللبناني يشتبه فى قيامة باعمال النصب والاحتيال لعدد من الاشخاص، إذ كان ينتحل صفة وكيل لشركات أجنبية، مدليا بجوازات سفر برتغالية وفرنسية محرر مذكرات بسرقتها وتحمل هويات اشخاص آخرين، وذلك لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب في مبالغ مالية.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش التى تمت في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على جوازي سفر، أحدهما فرنسي والثاني برتغالي، محرر محاضر عن سرقتهما على المستوى الدولي في بيانات منظمة الأنتربول، وسندات هوية ورخص قيادة مسجلة بأسماء مواطنين فرنسيين وبرتغاليين وإيطاليين، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين المغربية والأجنبية.

وأفاد البيان أنه تم إيداع المواطن اللبناني البالغ من العمر 57 سنة، قيد الحجز على خلفية التحريات الذي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، كما تم التنسيق مع الإنتربول والمكاتب المركزية له في الدول المعنية، لتحديد ظروف وملابسات التصريح بسرقة جوازات السفر المحجوزة لدى الشخص المضبوط والمحتجز على ذمة هذه القضية.

موضوعات متعلقة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

«سرقة الأعراض» جديد كريمة أبو العينين عن دار النخبة

غدًا.. مناقشة «طلب سلطان الغناء الشعبي» على النيل الثقافية