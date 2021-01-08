«تسهيلات مالية وتوفير استهلاك».. هكذا شجعت الدولة المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز

تسهيلات مالية

توفير للمواطن

دعم تمويلى

دشنت الدولة مشروعًا قوميًا، بدعم رئاسي، يستهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، من خلال العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمواطن المصري.وخلال الأيام الماضية، تم إطلاق فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، على أن يُنفذ المشروع القومي وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة.تستهدف خطة المشروع القومي خفض معدلات الاعتماد على استيراد منتجات الوقود السائل من البنزين أو السولار، وتحويل نحو 147 ألف سيارة أجرة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الوقود، بالإضافة لإنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعى، خلال ثلاث سنوات، تبدأ من يناير 2020، بمعدل 50 ألف سيارة سنويًا.واتساقًا مع ذلك الشأن، أكد المهندس عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، أنه قد بدأ مصنعو ومستوردو السيارات في العدول عن تفضيل المركبات التي تعمل بالوقود عن الغاز الطبيعي.وقال نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات، في تصريحات لـ"الدستور"، "بالفعل بدأ يتغير التوجه العام من خلال اللجوء إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز في مصر، لاسيما بعد التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة المصرية لتشجيع المواطنين ودعمهم للإقبال على المبادرة وتحويل سياراتهم".وأشار المهندس "بلبع" إلى أهمية الخطة القومية في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل عوادم السيارات من استهلاك البنزين، إلا أن تقليل استهلاك المواطن للبنزين يعد هدفًا أساسيًا للدولة لوقف نزيف العملة الصعبة واستغلال أمثل لحقول الغاز المكتشفة حديثا بمصر.ومن جانبها، ترى هدى الملاح، مدير مركز الاستشارات الدولية للدراسات الاقتصادية، أن المشروع القومي لتحويل المركبات من الوقود إلى الغاز الطبيعي سيحقق عائدًا اقتصاديًا ووفرًا كبيرًا للدولة والاقتصاد المصري وكذا المواطن؛ وذلك لأن الغاز الطبيعي متوفر في السوق بأسعار أقل كثيرًا من البنزين والوقود.وعن مميزات خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز أكدت "الملاح" أن عدد مرات تموين "تانك" المركبة أو السيارة بالغاز الطبيعي أقل من البنزين الذي سرعان ما يتم حرقه في الموتور، الأمر الذي يجعل صاحب المركبة يسعى إلى تحويل سيارته إلى الغاز بدلًا من الوقود؛ لأنه سيحقق له وفرًا ماديًا كبيرًا.وفي هذا الصدد، أعلن البنك المركزي دعمه للمشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز بدلا من الوقود، من خلال مبادرة جديدة لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%، لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج.وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة فإن المبادرة تستهدف تحويل 70 ألف سيارة فى أول عام من المبادرة، بواقع 55 ألف ملاكي وأجرة و15 ألف ميكروباص.