رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: شفاء 113 ألفًا و415 حالة من فيروس كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:26 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 113 ألفًا و415 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 152 ألفًا و254 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و364 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 352 حالة، إلى جانب 127 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5 آلاف 52 حالة، فيما سجلت 2373 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 152 ألفًا و254 حالة.

موضوعات متعلقة

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

فريدة الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

«سرقة الأعراض» جديد كريمة أبو العينين عن دار النخبة

غدًا.. مناقشة «طلب سلطان الغناء الشعبي» على النيل الثقافية