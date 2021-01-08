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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سناتور جمهورى بارز يدعو إلى مقاضاة مقتحمى الكونجرس الأمريكى

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:24 ص
مقتحمى الكونجرس الأمريكى
مقتحمى الكونجرس الأمريكى
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دعا السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي جراهام إلى تشكيل فريق عمل لتحديد ومقاضاة الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس (الكابيتول)، وأجبروا المشرعين على الخروج من مكاتبهم أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية.

وقال جراهام - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إنه يمكن الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لمعرفة هوية هؤلاء الأشخاص، موضحا أن ما قاموا به "إرهاب داخلي، ولابد أن يتوقف فورا".

ودعا إلى إدانة العنف، الذي حدث من قبل معارضين لترامب في مناطق أخرى من البلاد مثل مدينة سياتل".

وتحدث جراهام عما حققه الرئيس ترامب في فترة رئاسته مثل تأمين حدود أميركا وإنتاج اللقاح وتحقيق سلام في الشرق الأوسط، وقال "كل هذا دمره الرئيس بسبب أنصاره الذين اقتحموا الكونجرس".

وأعرب عن رفضه للأصوات المطالبة بعزل الرئيس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، مؤكدا أن انتقال السلطة سيتم بطريقة سلمية وشرعية.

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