سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-1-2021
الجمعة 08/يناير/2021 - 07:32 ص
منة سالمطباعة
استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-1-2021، في الأسواق المحلية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
علي المستوي المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.
جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وجاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك البركة
بينما عرض بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي عند مستويات 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
كما سجل سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
و استقر سعر العملة السعودية في بداية التعاملات عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
فيما بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وعلى صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي فقد سجل 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع.
بنك مصر إيران التنمية
وجاءسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
فيما سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
علي المستوي المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-1-2021البنك الأهلي المصري
جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وجاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك البركة
بينما عرض بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي عند مستويات 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
بنك الإسكندرية
كما سجل سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
و استقر سعر العملة السعودية في بداية التعاملات عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
فيما بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وعلى صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي فقد سجل 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع.
بنك مصر إيران التنمية
وجاءسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
فيما سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.