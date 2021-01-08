رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:32 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم
منة سالم
طباعة
استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-1-2021، في الأسواق المحلية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

علي المستوي المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-1-2021

البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

وجاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك البركة

بينما عرض بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي عند مستويات 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

بنك الإسكندرية

كما سجل سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib

و استقر سعر العملة السعودية في بداية التعاملات عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

فيما بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى

وعلى صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي فقد سجل 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع.

بنك مصر إيران التنمية

وجاءسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

فيما سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

ترتيب ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبى العالم

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 8-1-2021

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات