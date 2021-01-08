سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-1-2021

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-1-2021

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-1-2021، في الأسواق المحلية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.محليًا، جاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.علي المستوي المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية وبنك بلوم مصر، كما ارتفع سعره أمام الجنيه في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.البنك الأهلي المصريجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك مصروجاء سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري في بنك مصر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك البركةبينما عرض بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي عند مستويات 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.بنك الإسكندريةكما سجل سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibو استقر سعر العملة السعودية في بداية التعاملات عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك المصرى الخليجىفيما بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوعلى صعيد سعر العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي فقد سجل 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع.بنك مصر إيران التنميةوجاءسعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية فقد بلغت 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدفيما سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.