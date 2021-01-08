



أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 8-1-2021









يشار إلى أن أسعار الذهب بدأت مرتفعة في مطلع عام 2021 لذروة ثمانية أسابيع، إلا أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحه كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة ساهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميا، إذ تساهم في صعود سعر الذهب والإقبال.

