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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:02 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
منة سالم
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ينشر موقع "الدستور" أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8-1-2021، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية على مدار الأسبوع الماضي.

محليًا، سجل سعر الذهب عيار 21 للجرام، وهو الأكثر انتشارًا في السوق اليوم، نحو 834 جنيهًا وهو نفس سعر التداولات خلال تعاملات أمس.

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.44%، حيث انخفض سعر الأوقية بنحو 8.3 دولارمقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.


أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 8-1-2021


سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28590 جنيها وتزن الأوقية نحو 30 جراما.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 953 ألف جنيه اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 953 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارًا ليسجل نحو 834 جنيهًا وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية نحو 714 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثباتًا اليوم ليسجل 6658 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

يشار إلى أن أسعار الذهب بدأت مرتفعة في مطلع عام 2021 لذروة ثمانية أسابيع، إلا أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحه كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة ساهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميا، إذ تساهم في صعود سعر الذهب والإقبال.

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