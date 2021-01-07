زيارة تفقدية لمدير الطب العلاجى لمستشفى المنشاوى بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف المرور على المستشفيات ومتابعة العمل ورفع كفاءة الأداء، والعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومواجهة المشكلات على أرض الواقع ووضع حلول فورية لها.وتفقدت الدكتورة هيام أبو حمر، مدير عام الطب العلاجي، مستشفى المنشاوي العام لمتابعة سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها لمصابي فيروس كورنا المستجد، والمرور على وحدة العناية المركزة ومتابعة المرضى ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.كما شدد على الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومن يخالف ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.