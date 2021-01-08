«الكهرباء»: تركيب 40 ألف عداد ذكى شمال القاهرة فى 2020

كشف مصدر في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن انتهاء الشركة من تركيب نحو 40 ألف عداد ذكى ضمن المرحلة الثانية من خطة وزارة الكهرباء وذلك حتى نهاية عام 2020.وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن خطة الشركة تتضمن تركيب 53 ألفا في الربع الأول من 2021.يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتعاون، ضمن خطتها للتحول نحو الشبكات الذكية، مع وكالة الجايكا اليابانية ليتحملا معا تكلفة مشروع تركيب تلك العدادات الذكية.