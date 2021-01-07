«نيويورك تايمز»: ترامب درس إصدار عفو رئاسي عن نفسه لمنع ملاحقته

كشف تقرير أمريكي، اليوم الخميس، عن أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بحث قبل أيام منح نفسه عفوا رئاسيا قبل انتهاء فترته الرئاسية لمنع أي ملاحقات قانونية قد تطاله مستقبلا بعد مغادرته البيت الأبيض في العشرين من يناير الجاري.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر مطلعة، اقتراح ترامب على مساعديه منح نفسه عفوا رئاسيا، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى فسبق أن ناقش الفكرة منذ فترة طويلة باعتبار أن لديه القدرة على العفو عن نفسه، فقد أصدر منذ أيام عفوا رئاسيا عن بعض أفراد إدارته لمنع ملاحقتهم مستقبلا عقب مغادرتهم السلطة.وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب توقع أن يلجأ خصومه لمقاضاته قانونيا بعد تركه منصبه رسميا، وذلك وفق قناة "الحرة".وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن خبراء القانون حذروا من مغبة إقدام ترامب على هذا الأمر لأنه يجعل الرؤساء فوق القانون، ومنع تعرضهم لأي مساءلة قانونية مستقبلا عن فترة بقائهم في الحكم.