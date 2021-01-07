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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«الزراعة» تستهدف التوسع في استصلاح الأراضي بـ500 ألف فدان

الخميس 07/يناير/2021 - 11:31 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
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تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى التوسع في حجم الإنتاج الزراعي وذلك من خلال استصلاح الأراضي وزيادة عدد المساحات المزروعة والرقعة الخضراء، بهدف تحسين جودة إنتاج الحاصلات وتصدير الفائض إلى الخارج.

وترصد "الدستور" بالأرقام خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في التوسع وزيادة حجم الأراضي الزراعية ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فقد وجه الرئيس السيسي، بدراسة الأراضي الصالحة للزراعة، لاسيما بعد إطلاق مبادرة استصلاح أراضي الساحل الشمالي الغربي، والتي ستشمل زراعة 500 ألف فدان، وتعمل الوزارة على دراسة 680 ألف فدان، من أجل استخدام نصف مليون فدان للزراعة في الفترة المقبلة.

وتنفذ وزارة الزراعة عددًا من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى استصلاح نحو 4 ملايين فدان، والتي بدأت باستصلاح مليون ونصف فدان، وتم تقسيم المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تضم 9 مناطق بمساحات 500 ألف فدان، والثانية تضم 9 مناطق بمساحات 490 ألف فدان، والثالثة ستكون بإجمالي مساحات 510 آلاف فدان، وذلك من أجل التوسع في استخدام الأراضي بالشكل الأمثل وزيادة الرقعة المنزرعة.

ولم تتجاوز المساحة المزروعة في مصر 8 ملايين فدان قبل عام 2010، فيما جري العمل على زيادة استصلاح الأراضي إلى أن وصلت مساحة الأراضي إلى حوالي 10.2 مليون فدان، بفضل اتباع الطرق الحديثة وإدخال نظام الصوب الزراعية، وذلك بحسب نقيب الزراعيين.

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