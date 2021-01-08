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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:26 ص
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
دعاء عبد المقصود
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شارك النجم محمد عبدالرحمن جمهوره باحتفالية كوميدية وعرض أول لمسرحية "هابي نيو نيير بالعربي"، والتي قدمّها على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

وقال محمد عبدالرحمن: "من الرائع أن تكون سببًا في إضحاك الجمهور في بداية 2021، سعيد جدًا بهذه التجربة، فأنا اعتبر المسرح بيتي، وأيضًا فخور بالتعاون مع كل نجوم المسرحية، ورد فعل الجمهور، وأتمنى أن تكون سنة سعيدة على الجميع".

ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبدالرحمن، كل من النجوم، بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وأخراج مجدي الهواري.

ويقوم محمد عبدالرحمن بشخصية رستم محامي أحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ومؤخرًا حصل النجم محمد عبدالرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي. وقد اقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 مليون جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.

كما تسلّم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسله الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لـوشوشة.

ويعتبر النجم محمد عبدالرحمن من أهم نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل أفلام "الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات" وغيرها.
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)
محمد عبدالرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول لمسرحية «هابى نيو يير» (صور)

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