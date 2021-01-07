السيطرة على حريق مخزن للزيوت بالبحيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن للزيوت الرجيع بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالبحيرة دفعت بـ 10 سيارات حماية مدنية للسيطرة على حريق هائل اندلع منذ قليل داخل مخزن للزيوت.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من الحماية المدنية باندلاع حريق هائل داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية، وعلى الفور انتقلت سيارت الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون، أمنى حول الحريق حتى تم السيطرة عليه.وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.