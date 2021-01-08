«صحة المنوفية» تخصص 80 فريق طبى لمتابعة حالات العزل المنزلى

صرح الدكتور محمد العسكري مدير الطب الوقائي بمديريةالصحة بالمنوفية، بأنه تم تخصيص 80 فريق طبي لمتابعة حالات العزل المنزلي في جميع قرى ومراكز المحافظه، بهدف متابعة الحالات بشكل دقيق وفق توجيهات وزارة الصحة.وأضاف العسكري، في تصريحات "للدستور" أنه تم دعم الفرق الطبية للعزل المنزلي، بأجهزة كاشف الحرارة، ومساعدات طبية، وأجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم ومستلزمات مختلفة للكشف على المصاب في منزله وتقديم كامل الخدمة الصحية بشكل صحيح تحت رعاية الأطباء.كما لفت إلي أن الحالات التي يتم تشخصيها بفيروس كورونا، عن طريق المستشفيات وتخضع للعزل المنزلي تكون الحالات البسيطة والحالات المتوسطة التي لا تحتاج مستشفى، حيث يقوم الفريق الطبي المخصص للمنطقة بمتابعة الحالة في اليوم التالي للتأكد من الإصابة.وأضاف مدير عام الطب الوقائي بالمنوفية أن الأطقم الطبية المشاركة في مبادرة العزل المنزلي بالمنوفية سيتفرغوا بشكل كامل لمتابعة الحالات المصابة في المنازل، وفق برتوكول تم وضعه من وزارة الصحة ويتم تطبيقه تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.