الدفع بسيارات رمال لإخماد حريق مخزن زيوت التوفيقية بالبحيرة

دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل، بسيارات محملة بالرمال من أجل استخدم الرمال في السيطرة على الحريق الذي شب في مخزن للزيوت الرجيع بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.وتواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها من أجل السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مخزن للزيوت الرجيع بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرةوكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة قد قامت بالدفع بـ 10سيارات حماية مدنية السيطرة على حريق هائل اندلع منذ قليل داخل مخزن للزيوت الرجيع بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن للزيوت بقرية التوافقية التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجارى فرض كردون، أمنى حول الحريق للسيطرة عليه.تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.