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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رفع الإشغالات بسوق «الجمعة» غرب الإسكندرية

الخميس 07/يناير/2021 - 11:16 م
رفع الإشغالات بسوق
رفع الإشغالات بسوق الجمعة
هبه عويضه
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نفذ حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم حملات صباحية لإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الجمعة، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع التجمعات والأسواق العشوائية وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

بوجود اشغال الطريق والمتابعة الميدانية والتدخل السريع بالحي تم فيها إزالة عدد من الإشغالات بسوق الجمعة والتأكد من رفع جميع المفروشات والإشغالات من السوق.

وفي السياق ذاته تم تنفيذ حمله بشارع المزاريق وشارع النيل ومنطقة كرموز تم فيها رفع الحواجز الحديدية وإزالة الإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام.

هذا وقد أسفرت الحملات عن إزالة ورفع كافه الإشغالات والفروشات وإزالة ورفع عدد 2 بنك لعمل الشاي والتحفظ على عدد من الأنابيب والطاولات وعدد من الإشغالات المتنوعة.

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