رغم كورونا.. قيادات الصوفية بالصعيد يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

هنأت قيادات الطرق الصوفية بمحافظات قنا وأسوان وسوهاج، اليوم الخميس، الاقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين في الوقت ذاته، على عمق العلاقة التي تجمع المسلمين والمسيحيين بصعيد مصر، وخاصة أتباع ومريدي الطرق الصوفية الذين يشاركون الأقباط بأعيادهم بصفة مستمرة.وأكد الشيخ محمد خليفة القاضي نائب الطرق الصوفية بسوهاج، أن تهنئة أقباط مصر بآعيادهم واجب على كل المسلمين، لأن المسيحيين شركاؤنا في الوطن، يقفون معنا في الأحزان والأفراح ويأتون إلينا في آعيادنا فلذلك وجب علينا الذهاب إليهم في أعيادهم وتهنئتهم والجلوس معه والفرح بعيدهم أيضا، وهم أخوة وأحباب لنا ولا يجب أن ننكر ذلك أبدًا.وكانت قيادات الطرق الصوفية بقنا وسوهاج وأسوان قد شكلت وفدًا من كبار العلماء والمشايخ لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة آعياد الميلاد المجيدة التي يحتفل بها المصريين مع بداية كل عام ميلادي جديد.وكان في إستقبال وفد قيادات الطرق الصوفية بسوهاج عدد من الشخصيات القبطية والكنسية يأتي في مقدمتهم "القمص إبرآهام رآعي كنائس الشهيد مآري مينا بجنوب بجرجا سوهاج، والقس يوسف دانيال رآعي كنيسة السراروة وبيت خلاف وعدد من القساوسة والآباء.