رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رغم كورونا.. قيادات الصوفية بالصعيد يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:01 ص
قيادات الصوفية
قيادات الصوفية
كتب: عمرو رشدي
طباعة
هنأت قيادات الطرق الصوفية بمحافظات قنا وأسوان وسوهاج، اليوم الخميس، الاقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين في الوقت ذاته، على عمق العلاقة التي تجمع المسلمين والمسيحيين بصعيد مصر، وخاصة أتباع ومريدي الطرق الصوفية الذين يشاركون الأقباط بأعيادهم بصفة مستمرة.

وأكد الشيخ محمد خليفة القاضي نائب الطرق الصوفية بسوهاج، أن تهنئة أقباط مصر بآعيادهم واجب على كل المسلمين، لأن المسيحيين شركاؤنا في الوطن، يقفون معنا في الأحزان والأفراح ويأتون إلينا في آعيادنا فلذلك وجب علينا الذهاب إليهم في أعيادهم وتهنئتهم والجلوس معه والفرح بعيدهم أيضا، وهم أخوة وأحباب لنا ولا يجب أن ننكر ذلك أبدًا.

وكانت قيادات الطرق الصوفية بقنا وسوهاج وأسوان قد شكلت وفدًا من كبار العلماء والمشايخ لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة آعياد الميلاد المجيدة التي يحتفل بها المصريين مع بداية كل عام ميلادي جديد.

وكان في إستقبال وفد قيادات الطرق الصوفية بسوهاج عدد من الشخصيات القبطية والكنسية يأتي في مقدمتهم "القمص إبرآهام رآعي كنائس الشهيد مآري مينا بجنوب بجرجا سوهاج، والقس يوسف دانيال رآعي كنيسة السراروة وبيت خلاف وعدد من القساوسة والآباء.

موضوعات متعلقة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

«الصحة» تكشف حقيقة نقص «الأكسجين» فى مستشفى صدر دمنهور (فيديو)

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

بعد تألقها فى شخصية "حنان".. وجه القمر تتصدر ترند "تويتر" بهشتاج "دينا فؤاد فى جمال الحريم"

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الصغير: «حذاء فيللينى» تحدثت عن التعذيب بالمعتقلات فى التسعينيات