كابوس كورونا.. نفاد التوابيت في جنوب إفريقيا بسبب تفشي سلالة جديدة

تعاني جنوب إفريقيا من تفشي سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي تسببت في ارتفاع معدل الإصابات والوفيات.وقال متعهدو الجنازات إنهم يشعرون بالخوف من عدد الموتى المتزايد باستمرار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضحت تقارير وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع عدد الوفيات، إذ توفي 422 شخصًا في 24 ساعة، وأصيب أكثر من 15 ألف شخص.وناشد متعهدو الجنازات في جنوب إفريقيا، حكومتهم، بالوصول إلى لقاح يمكنه السيطرة على تلك السلالة، وطرحه في كافة أنحاء البلاد، وسط ارتفاع الطلب على التوابيت، ما يؤدي لنفاذها، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوفيات بين موظفيهم بسبب كوفيد-19.في السياق ذاته، قال موزي هلنجوا رئيس الرابطة الوطنية لمتعهدي الجنائز في جنوب إفريقيا، إنه لم يشهد أي شيء كهذا خلال حياته المهنية، موضحا:"هذا شيء لم نراه من قبل، لقد نفذت التوابيت لدينا، ولا يوجد أي أماكن متاحة للجثامين داخل المشرحة".وأكد هلنجوا أنهم اضطروا إلى تأجيل بعض الجنازات لعدم وجود مكان للدفن، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.في السياق ذاته، قال رجلا من متعهد الجنازات يدعى "موماكوي"، إنه يقدم مساعدات مالية ويغطي جنازة عملائه لأن الكثيرين أصبحوا غير قادرين على تحمل تكلفة الدفن.وقال إن مصنعي التوابيت منهمكون في العمل ويكافحون من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها، في ظل عدم الحصول على الإمدادات اللازمة لصناعتها في الوقت المحدد.وأضاف: 'الأسبوع الماضي، ارتفعت الطلبات على التوابيت بنسبة 120%، وهذا الأسبوع ارتفعت مرة أخرى، وهذه ليست أرقامنا الطبيعية".