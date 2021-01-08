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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«مبادرات رئاسية».. كيف دعمت الدولة القطاعات الأكثر تضررًا من كورونا؟

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:04 ص
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سمر محمدين
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منذ بدء تفشي جائحة كوفيد - 19 وتأثرت غالبية القطاعات والاقتصاديات في الدول المختلفة على مستوى العالم، لذا دعمت الحكومة المصرية عددًا من القطاعات، في محاولة من القيادة السياسية للتغلب على التأثيرات السلبية التي صاحبت الفيروس المستجد.

ومؤخرًا أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في أحد تقاريره، أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة لدعم مختلف مؤسسات الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الاحتياطي العام للدولة.

تستعرض "الدستور" في السطور التالية كيف دعمت الحكومة المصرية القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا، والتي كان أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من احتياطي الخزانة العامة للدولة، والتي تم صرف حوالي 65 مليار جنيه منها.

في البداية أطلقت الدولة عددًا من المبادرات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

مبادرة "ضمانة" لدعم قطاع السياحية والطيران

وعلى صعيد آخر يعد قطاع السياحة والطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالجائحة، إذ دُشنت مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وعليه تم تدبير 50 مليار جنيه لدعم مبادرة "ضمانة" بدلًا من 5 مليارات جنيه، والتي تتعلق بإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، أما قطاع الطيران المدني فقد تحملت الخزانة العامة للدولة أعباء مواجهة تداعيات الجائحة من خلال توفير مبلغ مالي بقيمة 2 مليار جنيه، إلى أن تعود حركة العمل مرة أخرى لهذا القطاع بنسبة 80% مقارنةً بحجم العمل لعام 2019.

صرف الأجور ومساندة العمالة غير المنتظمة حتى فبراير 2020

ولم تغفل الدولة دعم العمالة التي تضررت من الجائحة إذ تم دعم هيئة النقل العام، وشركات الغزل والنسيج، والحديد والصلب بما يعادل 485 مليون جنيه لصرف أجور العاملين لكل منهم، أما عن العمالة غير المنتظمة فقد تم توفير منحة تقدر بحوالي 2.4 مليار جنيه على عدد من الدفعات، وذلك لمساندة ودعم نحو 1.6 مليون مستحق، وقد تمت إعادة مد فترة المنحة حتى فبراير 2020 بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

تعديل الفائدة في سوق الأوراق المالية

وبالنسبة لدعم سوق الأوراق المالية فقد تم إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1-1-2022، فيما تم تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، أما عن سعر الفائدة بالبنوك فقد تم تعديل سعر العائد لعدد من مبادرات البنك المركزي من 10% إلى 8%.

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