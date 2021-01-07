إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية ومقهى غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، اليوم، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، بوجود سكرتير عام الحي ورخص المحلات ووكيل الإدارة التعليمية غرب والأمن والاتصال السياسي لتعليم غرب.جاء ذلك بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي اطار الاهتمام بالقضاء علي المخالفات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية (سناتر)، ومقهي لمخالفة الإجراءات الوقائية، وشددت رئيس الحي على استمرار الحملات لمواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن لفرض الانضباط وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.