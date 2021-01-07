مفاجأة.. حكم نهائي القرن أخبر الشناوي بوجود سحر في مرماه

فجّر الإعلامي إيهاب الخطيب، رئيس قناة الأهلي ومدير البرامج، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمعروفة بـ"نهائي القرن".





وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية.





وكشف إيهاب الخطيب، عن قيام الجزائري مصطفى غربال حكم المباراة بإبلاغ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بوجود "عمل" داخل مرماه.